胡連營收與毛利率。(圖/理財周刊提供)

汽車產業在亞馬遜、阿里巴巴、蘋果、華為等科技巨頭紛紛跨入後，將注入更多的未來科技應用，加速汽車升級轉型朝向「未來車」發展。

有別於電動車僅止於汽油改成電池的動力轉換，未來車更像是過去功能型手機升級智慧型手機的轉換，加上各國燃油車大限的落日條款，可以理解成「電動車不等於未來車，未來車一定是電動車」。

電動車是必要條件非充分條件

BMW曾於二○一六年以「A.C.E.S.」四大核心解釋未來車發展，分別為自動駕駛(Automated Driving)、車聯網(Connectivity)、電動化(Electrification)、共享服務(Services)，二○一六年再加入設計能量，重塑「D + A.C.E.S.」理念，透過設計的力量來加強BMW改變汽車樣貌的力道。從BMW的解釋也可發現電動化只是未來車的必要條件，而非充分條件。

全球加快5G基地台、低軌衛星佈建腳步，高速傳輸環境將逐步完善，有利未來車應用場景實現提早到來。

想要實現自動駕駛，就必須先搞定車聯網，不僅車輛與車輛間需要相互溝通、車輛與基礎設施間也需要溝通，市場期待5G到來可將車聯網提升到全新可能，進而開啟自動駕駛的大門。

汽車電動化已靠特斯拉大量生產快速拉高滲透率，下一步則要設法提高充電速度、續航力的同時並降低成本，讓售價來到所有消費者都願意買單的甜蜜點。

當自動駕駛、車聯網、電動化繼續發展，汽車將以全自動的姿態從自用變成公用的角色，成為貨真價實的大眾運輸工具，朝共享服務、共享經濟的商業趨勢發展。

自駕車應用場景創造乘客新體驗

在自駕車應用場景實現後，無人駕駛將成常態，每個車上的人都是乘客，該如何打發乘車時的空閒時間，就成了車廠可提升消費者體驗的新方向，可預期打造智慧座艙成為移動的娛樂中心，也會是未來車的發展趨勢。

韓國現代汽車集團就已宣布自二○二二年起，旗下Hyundai、Kia及Genesis等品牌全系列車款將全面標配NVIDIA DRIVE車用資訊娛樂(In-Vehicle Infotainment；IVI)系統，持續強化的車內的AI使用者體驗並可永久升級。

NVIDIA DRIVE包含硬體與軟體堆疊，讓IVI系統皆能提供音訊、影像、導航、連線及 AI增強的連網汽車服務。

中國發展電動車產業領先全球

在汽車確定成為科技廠新技術產品的出海口後，未來市場關心的將不再是最新旗艦手機搭載什麼新技術？新功能？而會是哪個汽車品牌把最新科技技術、功能導入新車，市場潛在商機有多大？受惠的供應鏈又有哪些？

汽車產業發展非常倚靠政府政策推一把，早將新能源車發展列入十二五計畫的中國，在全球電動車市場已取得絕對的領先。根據公信部二○二○年十月底的數據，中國電動車保有量已超過四八○萬輛，囊括全球逾半數的市場佔有率。

在此基礎下，配合5G佈建領先優勢，中國政府已開始超前部署未來車，企圖在未來的汽車市場幹掉歐美當老大！

二○二五年自駕車日出條款

為推動二○二○年二月發改委、工信部聯合印發的「智慧汽車創新發展戰略」政策的深入實施，中國交通運輸部二○二○年十二月再發佈「關於促進道路交通、自動駕駛技術發展和應用的指導意見」，明訂二○二五年自動駕駛基礎理論研究取得積極進展，道路基礎設施智慧化、車路協同等關鍵技術及產品研發及測試驗 證取得重要突破，並在十四五計劃期間形成推動自駕車典相關法律法規修訂，可算是中國自駕車落地的日出條款，為二○二五年後跨入自駕車時代預做準備。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1063期 2021.1.8出刊

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1063期》)

《理財周刊1063期》

(中時新聞網)