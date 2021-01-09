外傳國安會秘書長顧立雄將接任國防部長，對此，國民黨立委陳以信直言，誰接任國防部長是總統蔡英文權利，外人難以置啄，但是他要奉勸未來可能的顧部長一句話，「不可藐視國會！」不要像上次在司委會質詢一樣，和國安機密沒有相關問題，堅決不回答，態度傲慢至極。

陳以信今在臉書發文表示，聽說顧立雄要來接國防部長，這是三軍統帥的任命權，雖有意見，但外人難以置喙。不過此事如果成真，他以外交及國防委員會的身分，要奉告未來可能的顧部長一句話：「不可藐視國會！」外委會不比司委會，經常召開機密會議。如果還像上次在司委會一樣，和國安機密完全無關的質詢，也堅決不回答的話，那麼外委會的委員可不會輕易放過顧立雄的！

陳以信並附上一段在去年12月質詢顧立雄的影片，內容是陳以信在司法及法制委員會質詢顧立雄，詢問關於蔡英文給拜登準總統賀函是何時送出去的，國安會是否有看過，有沒有期待美方的回函？只見顧立雄一直跳針回應這是外交部負責的項目，閃避問題。最後是在司法及法制委員會主席的裁示下，顧立雄才回應，國安會有看過這信函，但信函的內容沒法做說明。

陳以信質詢完後感嘆，只是問是否期待拜登的回函，以及蔡英文和美國總統川普之間親筆信件往來，和拜登是否也會有信件往來問題，問了5分鐘，顧立雄和總統府祕書長李大維態度傲慢至極，不回答就是不回答。陳以信也呼籲司委會制定「藐視國會條款」，以後要把這些傲慢官員轟出立法院！

(中時新聞網)