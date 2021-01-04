意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）與微軟簽署促進智慧家電控制器和物聯網裝置（IoT）的開發合作協定。意法表示，使用STM32微控制器（MCU）的研發人員現在可以利用Microsoft Azure RTOS（即時操作系統）提供之即用型服務管理應用程式。

STM32Cube開發生態系統整合工具和軟體，全程支援客戶專案開發，完全支援Microsoft Azure RTOS，實現無縫連線。在包括產品原型和量產商品在內的STM32微控制器上，合法部署的Microsoft Azure RTOS映射免許可使用權利金。

意法半導體微控制器事業部副總裁Ricardo de Sa Earp表示，「STM32和Azure RTOS是強強聯合，讓客戶能夠釋放創造力。有了我們的解決方案，將高性能、功能豐富、可靠、安全之富有想像力的新型連網產品導入市場，相較以往任何時候都更輕鬆，而且更快速。」

微軟Azure IoT業務副總裁Sam George進一步表示，「將Azure RTOS整合成為智慧連網裝置設計人員的首選平台是我們的使命，身為MCU的全球領導者，ST是我們達成這一使命的重要合作夥伴。此外，使用者可以透過STM32Cube開發工具使用與Azure IoT平台無縫整合的Azure RTOS，為IoT端點和邊緣裝置登上雲端提供了一個簡便的方法。」

(工商 )