新年歡騰氛圍仍盈，隨金火星紛於周初移座，於土象宮位三合，並與木土成挑戰相位，歐美亞各國政府又將見海嘯強度的人事搬風，牽一髮動全局，預期於隔離、宵禁與封鎖政策，將搬演雷霆劇力。爭議不休的疫苗也將亂中延燒，夾雜蕭牆祝融禍事，於本周末尾成火土準確刑相下，成為媒體焦點。

水星本周亦於9日移座水瓶，與歲星及厄星相合，疫情所致的分離焦慮與傷痛療癒，將成為社群熱議話題，冰融花開，透過細微創意與科技新番，得以回應愛與被愛兩廂基本權力。此外，群星喜兆也迎來日海六合，人道庇護或元首政要出訪再受矚目。金融方面，重大開發與房地產連動金融產品，本周將有預期外表現，投資人可關注。

本週星情排行

水瓶座 鑑往知來 運勢最美

天蠍座 得隴望蜀 事業最發

雙魚座 眾望所歸 人氣高昂

摩羯座 點石成金 財帛最豐

牡羊座 何不挺身向前行

如夢初醒，豁然開朗，職場生活上，牡羊或重整旗鼓，或如歸來王者，有一洗早先渾噩混沌之勢，遇亂流處變不驚。正財運雖高，但抱持取財去人樂的想法，職場上須避免應酬顯擺，成為過路財神。感情是聆聽心動的聲音。

金牛座 喜落淚破鏡重圓

喜劇收場，本周金牛奪下重磅合約或是厚積薄發，脫穎出線，宜多與能人賢長討教，留意細節，以防馬前失蹄。正偏財有得。感情是兩廂繾綣，部分金牛心動婚念。

雙子座 啟朱唇字字珠璣

舌粲蓮花，處變不驚，雙子座職場上得長官偏倚，化朽成奇。本周運也利推己及人，從上而下改組重整。參訪學院或是與宗教人士對談，能一語勘破對方長年看不穿之事。財運平淡。感情是卻話巴山夜雨時。

巨蟹座 功成拜身先士卒

輕騎過關，本周巨蟹座或有交際情事，長袖善舞，觥籌間委以重責要案。此運也利巨蟹治療痾疾或是洗滌心靈。偏財投資結帳出場。感情是坐看兩不膩，部分巨蟹留意眼波流轉，招徠邪花異草。

獅子座 藍田日暖玉生煙

一鼓作氣，勞而有獲，本周職場上宜安內攘外，且有貴人指路，預期目標漂亮完成在即，建議獅子事必親為，以免授權過程錯漏。偏財有新機，但防竹籃打水一場空。感情是木石前緣更勝金玉，單身者宜相親。

處女座 人情練達有學問

以柔克剛，處女座焦點移轉，從世故人情突破僵局，順流行舟。群星齊聚水瓶，一語一念便炙手可熱也未可知，突發靈感切莫等閒視之。投資節節高升。自信最美，感情是唯有牡丹真國色。

天秤座 一簑湮雨任平生

街亭大勝，再振聲威，天秤本周聚集眾人焦點，職場上大刀闊斧，毫無顧忌，或壯士斷腕，或出奇制勝佳解。周初金星入摩羯為生活召來新象，添購家飾也相宜。正偏財與人氣成正比。感情是遊戲人間。

天蠍座 享大名不如獲大利

沉醉春風，新年後天蠍座雖仍驛馬不息，但心態上仍以逸待勞，或笑看橫逆，寧願少做少錯。本周財帛運佳，尤其正財分紅不單薄。日海加持，好桃花踏破門檻，感情是莫負璀璨好時光。

射手座 回首舟過萬重山

坐懷不亂，韜光養晦，本周射手逢業力顯化最大，苦雨淒風時能潛心自若，做小伏低，不妄動便能安度橫逆挑戰。工作求財勞心，偏財有進有出。人緣如春風拂面，感情是低水流深。

摩羯座 一笑頑石能點頭

天官賜福，摩羯從費心轉為暢意，好整以暇，回收早先投注的心力體力。社交圈有新人至，投緣契機，部分摩羯話雖好意，但仍捲入冒失風波。財運美，或有貴人至府奉財上門，感情是與卿同甘。

水瓶座 君起建瓊宇大厦

玉砌金堆，聚焦實學，水瓶本周運勢為諸星之冠，事業再下一城，但有高處不勝寒之感。守護星轉瞬在即，惱人家務事，柳暗花明後便是歡喜結局。財運全然反映實力，感情是燦爛背後的寂靜。

雙魚座 心誠金石亦自開

魁星踢斗，轉入元月，雙魚技高膽大，職場上一呼百諾，風光無限，日海六合，公關魚雁或遠端遙控之情事，有口皆碑，成績斐然。財運驚驚漲，感情是人走茶涼。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)