47歲「補教天后」陳子璇與高國華宣布離婚後生活更精采，近來似乎要轉型成網路作家，每日在臉書寫作打卡，已經持續第45天，昨(7)日以《女人的應酬能力》為題，分享對於女人應酬時的作法，自己則大方的接受醉男直盯。

「補教天后」陳子璇是前夫高國華第三任老婆，自去年11月宣布離後2人仍是好朋友，雙方隔空在社群放話彼此還會互相接招，而陳子璇雖然切了高國華感情世界一樣精采，似乎也想轉型當網路作家，每日在臉書寫下心情，昨(7)日以《女人的應酬能力》為題發揮，表示「應酬是當老闆的工作之一，萬不得已，不會想當老闆，以前在劉毅英工作不用應酬，常是別人讓位，現在才有機會去體驗所謂的應酬。」

陳子璇分享《女人的應酬能力》。(圖/陳子璇facebook)

陳之璇也提醒應酬要眼觀四方，耳聽八方，不是去吃菜，觀察一下等到主位沒人敬酒時，一定要第一時間去向主位敬酒，今天的老二老三不也能錯過，而男人有時喝酒會動手動腳，搭搭肩膀然後色瞇瞇地一直盯著妳，嘴巴上吃豆腐我都可以接受，但真要進一步就絕無可能！Why? 因為這就是應酬啊！

由陳子璇發佈於 2021年1月7日 星期四

陳子璇對於微醺偏醉的男人也有一套見解，他們會在微醺時傳簡訊給不是他老婆的女人，我不會覺得他們不愛老婆，覺得他們只是逢場作戲，想要藉此抒發工作上的壓力，似乎也在為男人說話解套，最後也提醒「一切淡定啊！」

(中時新聞網)