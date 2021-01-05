谷歌母公司Alphabet在美國與加拿大的逾200名員工與約聘人員組成工會，工會選出的領袖4日（周一）表示，希望藉此促進職場平等與倫理企業實踐。此亦為大型科技企業首見員工籌組工會的案例。

根據該網站指出，Alphabet工會將向會員收取總薪酬的1％作為會費，此資金將用於支付組織費用，包括人事、活動、法律支援以及會員罷工時的薪資。工會表示，希望藉由工會的成立，確保員工能取得公平薪資、免於被不當對待、報復或歧視的恐懼。

(工商 )