科技巨頭首見 Alphabet員工籌組工會 11:302021/01/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌母公司Alphabet在美國與加拿大的逾200名員工與約聘人員組成工會，工會選出的領袖4日（周一）表示，希望藉此促進職場平等與倫理企業實踐。此亦為大型科技企業首見員工籌組工會的案例。 根據該網站指出，Alphabet工會將向會員收取總薪酬的1％作為會費，此資金將用於支付組織費用，包括人事、活動、法律支援以及會員罷工時的薪資。工會表示，希望藉由工會的成立，確保員工能取得公平薪資、免於被不當對待、報復或歧視的恐懼。 商研院舉辦數位轉型免費講座 吳宗憲三檔熱播降中天 三本套書齊加持 (工商 ) #工會 #Alphabet #首見 #籌組工會 #會員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和泰汽車連續19年稱霸台灣新車銷售市場 10:392021/01/05 財經 熱錢歸隊聲勢壯 三外資力薦台股18羅漢 08:342021/01/05 財經 鴻海攜拜騰 搶電動車商機 04:102021/01/05 財經要聞 見智科技 發表電能AIoT與高效儲能系統 04:102021/01/05 投資理財 《國際產業》印尼兩隻大獨角獸 180億美元互併案可望成行 10:512021/01/05 財經 資通訊助陣 生技兆元產業崛起 04:102021/01/05 財經要聞 頭昏才結婚 綠光舞動經典 04:102021/01/05 生活新聞 捷運遇花美男情慾難忍 男子尾隨小鮮肉偷襲摸鳥 11:462021/01/05 社會 Google母公司成立工會 要替員工爭更大話語權 10:372021/01/05 國際 保險卓越獎起跑 首納綠色金融 04:102021/01/05 投資理財 商總改選劇 賴正鎰封主席 04:102021/01/05 財經要聞 財經熱門新聞 詭異！馬雲被失蹤2個月 國際媒體急找他 - 要聞 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 3大外資喊升 台積電目標價衝到新境界 - 財經 - 工商 比特幣一度急崩近4000美元原因曝光 美政府公告成殺手 - 財經 打臉川普 紐交所大逆轉宣布：停止推動陸三大電信公司下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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