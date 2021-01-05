北京市政府新聞發言人徐和建5日表示，近期北京及大陸多個城市相繼出現入境人員在結束14天集中觀察後確診並引發本土病例的突出情況。為確實防範超長潛伏期感染者所引發的疫情風險，確保首都防疫安全，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定對入境進京人員實施「14+7」健康管理措施。

一是入境航班由海關檢測發現人員、物品或環境陽性的，對同航班入境人員在14天集中觀察期滿後，增加7天居家或集中觀察。

二是14天集中觀察期間檢測發現人員、物品或環境陽性的，對同航班入境人員在集中觀察期滿後，增加7天居家或集中觀察。

以上兩類群體，在14天集中觀察期滿後，申請並符合居家觀察條件的，集中轉運至居住地進行居家觀察。不符合居家觀察條件的，繼續進行集中觀察。

三是對海關入境環節或集中觀察期間檢測未發現陽性的入境人員，在14天集中觀察結束後，嚴格落實7天健康監測。期間不得參加各類集體活動，不聚餐、不聚集，並按社區要求報告健康狀況。

四是大陸其他口岸入境人員，自入境之日起滿21天方可進京。入境未滿21天確需進京人員，應在抵京前72小時內通過「京心相助」小程序主動報告個人訊息，抵京後補足7天健康監測。如是陽性人員、物品或環境的同航班人員，申請並符合居家觀察條件的，補足7天居家觀察。不符合居家觀察條件的，補足7天集中觀察。

(工商 )