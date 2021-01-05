谷歌及母公司Alphabet共有225名員工宣布成立工會，在不盛行工會組織的矽谷開創先例，日後在性騷擾、歧視及職業道德等議題上為員工發聲，但目前工會規模仍不足以對公司構成威脅。

4日成立的Alphabet工會(Alphabet Workers Union)成員包括谷歌工程師、業務代表、行政助理及Alphabet自駕車事業Waymo旗下員工。這些成員多半位在谷歌矽谷總部，也有部分成員分布在麻州、紐約州及科羅拉多州。

Alphabet工會規定，成員每年繳交1％的年薪做為會費。Alphabet工會將和美國通訊工會(CWA)結盟，後者成員包含威瑞森電信(Verizon)及AT&T等美國電信公司員工。

Alphabet工會在矽谷科技業是罕見的創舉，因為長久以來矽谷科技公司靠優渥薪資福利及免費設施服務吸引人才，而多數員工習以為常也鮮少與公司對立。

(工商 )