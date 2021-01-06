蘋果將調整高層獎金制度 這指標是關鍵 12:102021/01/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果5日（周二）在年度申報文件指出，2021年將調整高層現金獎勵制度，高層對社會與環境價值的績效納入評估基準。 蘋果曾經公開聲明致力移除供應鏈的碳排放，但此次並未詳述獎金評估的調整內容。 蘋果列出六項社會與環境價值，包括產品使用回收材料的環保措施、員工多元化且包容性、裝置的隱私與安全。 蘋果在申報文件指出，對高層的最低績效要求、設定目標和最高獎金規範並未改變，不過董事會的薪酬委員會將採取最新的社會與環境標準進行評估，調升或降低獎金幅度最多10％。 大客戶也不打折 摩根士丹利升台積電目標價 保護主義抬頭 供應鏈在地化 (工商 ) #蘋果 #高層 #獎金 #社會 #評估 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 REITs拚續揚 基本面是關鍵 04:102021/01/06 投資理財 小資進擊 元大年增23萬新戶 40歲以下占七成 04:102021/01/06 金融．稅務 親民版AirPods Max傳正開發中 價格鎖定349美元 09:562021/01/06 科技 《國際產業》川普下令 禁止與支付寶等8種中國軟體交易 10:342021/01/06 財經 不能只看財務面！陳振貴：檢視辦學績效 大學須分類 10:062021/01/06 生活 環保公司出內賊 3高層抄老東家機密另設公司搶標遭起訴 11:162021/01/06 社會 台積電登天價 大聯盟齊沾光 04:102021/01/06 證券．權證 打破矽谷慣例 谷歌員工組工會 04:102021/01/06 全球財經 5G時代的剪線潮 04:102021/01/06 時論廣場 工商社論》從訂閱經濟看數位新生活的發展 04:102021/01/06 財經要聞 CCL看漲 台光電、聯茂吃補 04:102021/01/06 證券．權證 財經熱門新聞 5G被禁前車之鑑 華為要澳洲總理莫里森提前亮明6G條件 - 財經 「最美副董」鬥輸了 爆李紀珠閃辭新光金內幕 - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 Uber Eats攜手全聯 打造一條龍隨點即送 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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