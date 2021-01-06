蘋果5日（周二）在年度申報文件指出，2021年將調整高層現金獎勵制度，高層對社會與環境價值的績效納入評估基準。

蘋果曾經公開聲明致力移除供應鏈的碳排放，但此次並未詳述獎金評估的調整內容。

蘋果列出六項社會與環境價值，包括產品使用回收材料的環保措施、員工多元化且包容性、裝置的隱私與安全。

蘋果在申報文件指出，對高層的最低績效要求、設定目標和最高獎金規範並未改變，不過董事會的薪酬委員會將採取最新的社會與環境標準進行評估，調升或降低獎金幅度最多10％。

(工商 )