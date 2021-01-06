根據美國破產法庭數據公司Epiq AACER出具的報告，政府實施大量的振興與援助措施，至少暫時緩解了新冠肺炎疫情帶來的巨大衝擊，美國2020年的破產聲請件數創下1986年以來的最低記錄。

根據該公司提出的調查報告，2020年用於重組大型企業的「第11章」破產聲請件數仍較2019年的5,158件大幅成長29%，達到7,128件，其中包括JC Penney等主要零售商，均不敵這一波百年首見的經濟衰退。

但包括所有個人與其他企業的破產案件在內，美國2020年破產總聲請數為52萬9,068件，遠少於近年來每年將近80萬件的申請量，但仍是2010年前一次經濟衰退結束時之聲請數的3倍。

在疫情期間破產數卻偏低，成為令人費解的現象之一，畢竟這場大流行病摧毀了數百萬個工作、導致請領失業保險的人數創下歷史新高，以及迫使小型企業關閉以遏阻疫情擴散。

但至少到目前為止，美國政府提供的失業補貼、企業貸款與其他支持性的方案，彌補了大部分的收入損失、使儲蓄水平創下歷史新高，並使家庭與企業免於在這場危機中滅頂。美國最近也通過了新一輪9000億美元紓困計畫。

不過Epiq AACER資深副總裁Chris Kruse表示，隨著政府援助計畫結束，以及過去幾個月的債務到期，他預期家庭與其他非商業的破產聲請數將在2021年下半年大幅增加。例如，雖然許多家庭使用政府的激勵措施或提高的失業給付來償還債務，但也有一些家庭是透過拖延租金與抵押貸款來償債。

(時報資訊)