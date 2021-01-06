民進黨今中常會中，據轉述，中常委對於豬肉標示不一有疑慮，希望有請行政院去研議，看是不是要做一個統合規範，並且好好徹查。

據轉述，中常委台北市議員梁文傑在中常會中指出，萊豬要貼標章，不要中央一個標章，地方一個標章，大家搞不清楚，有沒有統一的規範，所以有請行政院去研議，看是不是要做一個統合規範。

據轉述，行政院代表回應，目前豬標章有分兩部分，衛福部是依照食安法規定，形式是不一定，主要是標示產地，另一個是農委會的標章，是要審核認證，例如「台灣豬專賣店」，農委會希望做的是，例如西班牙「伊比利豬」認證。

據轉述，會中中常會建議，就是針對原產地的部份要標示清楚，這個部分大家都希望好好的去做徹查。

此外，民進黨中常委、台北市議員許淑華轉述，民進黨秘書長林錫耀會中提到，萊豬公投就讓它自然形成，這次公投沒有綁選舉，到底效能是怎麼樣？可能大家還是要稍微再留意一下。

(中時 )