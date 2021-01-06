政府開放萊豬進口，官員宣稱能換取國際地位，外界推測台灣可以換到談判台美BTA（雙邊貿易協定）。但是美國商務部卻對台灣銷美輪胎課徵52.4%至98.4%反傾銷稅。前民進黨立委林濁水卻認為，美國惹火北京挺台灣，要的一定會比萊豬多，台灣要好好地查一查。

林濁水今天在臉書貼文表示，質疑台灣開放萊豬、換到被課重稅？民眾超不滿，很合理。但是美國3年來對台灣投資空前，美國總統川普還要求美百大企業加碼台灣，台灣對美出超暴增，在在造成台灣經濟逆全球之勢成長，甚至出現轉型、脫胎換骨的機會的原因。這些奇蹟，搞得北京火大不已，美國可能不從台灣換到什麼比美豬惡劣幾百萬倍、甚至幾百兆倍的交易嗎？可以不好好查一查嗎？太危險了！

網友紛紛認為，「讚！絕對反思！」、「民進黨中央說台灣對中國出超，是中國經濟依賴台灣，大師說台灣也對美國出超暴增，看來也是美國經濟在依賴台灣，美國只好和台灣換比萊豬更糟糕的交易，不然就被台灣給毀了，台還不是世界第一，誰是世界第一？」、「加碼炒股台灣啦，順便叫你匯率不能動，之後撤資了你來負責？」、「無條件進萊豬，天價軍購美國40年左右前的報廢期戰機坦克飛彈，又被美國制裁反傾銷税。台灣空有亞太島鏈戰略重要地位，是美國最需要的一線防衛的大籌碼。卻笨到不會運用來對付美國。」

美國商務部針對從台灣、南韓、泰國及越南外銷美國轎車胎（含輕卡車胎）反傾銷調查，上月30日做出初判結果，台灣輪胎廠將被課徵較高的反傾銷稅率，包括正新橡膠52.42％最低、南港輪胎98.44％最高；另在加權平均後，建大工業、華豐橡膠及泰豐輪胎等3家的反傾銷稅率均為88.82％，以致台灣輪胎廠的反傾銷稅率居各國之冠。

質疑台灣開放萊豬換到輪胎被課重稅？民眾超不滿，很合理。 但是美國3年來對台灣投資空前，川普還要求美百大加碼台灣，台灣對美出超暴增，在在成台灣經濟逆全球之勢成長甚至出現轉型脫胎換骨的機會的原因。 這些奇跡，搞得北京火大不已，美國可能不從台灣換到什麼比美豬惡劣幾百萬倍甚至幾百兆倍的交易嗎？可以不好好查一查嗎？太危險了！ 由林濁水發佈於 2021年1月5日 星期二

(中時新聞網)