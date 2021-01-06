政府開放萊豬進口，官員宣稱能換取國際地位，外界推測台灣可以換到談判台美BTA（雙邊貿易協定）。但是美國商務部卻對台灣銷美輪胎課徵52.4%至98.4%反傾銷稅。前民進黨立委林濁水卻認為，美國惹火北京挺台灣，要的一定會比萊豬多，台灣要好好地查一查。
林濁水今天在臉書貼文表示，質疑台灣開放萊豬、換到被課重稅？民眾超不滿，很合理。但是美國3年來對台灣投資空前，美國總統川普還要求美百大企業加碼台灣，台灣對美出超暴增，在在造成台灣經濟逆全球之勢成長，甚至出現轉型、脫胎換骨的機會的原因。這些奇蹟，搞得北京火大不已，美國可能不從台灣換到什麼比美豬惡劣幾百萬倍、甚至幾百兆倍的交易嗎？可以不好好查一查嗎？太危險了！
網友紛紛認為，「讚！絕對反思！」、「民進黨中央說台灣對中國出超，是中國經濟依賴台灣，大師說台灣也對美國出超暴增，看來也是美國經濟在依賴台灣，美國只好和台灣換比萊豬更糟糕的交易，不然就被台灣給毀了，台還不是世界第一，誰是世界第一？」、「加碼炒股台灣啦，順便叫你匯率不能動，之後撤資了你來負責？」、「無條件進萊豬，天價軍購美國40年左右前的報廢期戰機坦克飛彈，又被美國制裁反傾銷税。台灣空有亞太島鏈戰略重要地位，是美國最需要的一線防衛的大籌碼。卻笨到不會運用來對付美國。」
美國商務部針對從台灣、南韓、泰國及越南外銷美國轎車胎（含輕卡車胎）反傾銷調查，上月30日做出初判結果，台灣輪胎廠將被課徵較高的反傾銷稅率，包括正新橡膠52.42％最低、南港輪胎98.44％最高；另在加權平均後，建大工業、華豐橡膠及泰豐輪胎等3家的反傾銷稅率均為88.82％，以致台灣輪胎廠的反傾銷稅率居各國之冠。
(中時新聞網)
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