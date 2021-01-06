大陸寶鋼2月份鋼品價格大漲 中鋼2月份盤價漲定了 20:032021/01/06 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸寶鋼6日晚間開出2月份內銷盤價，全面大漲，每公噸漲300～1,500元人民幣，大於市場預期，此舉，市場預期中鋼將於下周五前開出的2月份內銷盤價漲定了。 寶鋼2月份盤價調漲情況，包括厚板每公噸大漲300元人民幣、熱軋每公噸漲350元人民幣、普冷漲400元人民幣、熱鍍鋅漲700元人民幣、電鍍鋅漲700元、非方向性電磁鋼片漲1,500元人民幣，以上都不含稅。 中鋼2月盤價可望續漲 鋼鐵股衝鋒 《商情》庫存緊縮 拉抬馬來西亞棕櫚油走強 (工商 ) #中鋼 #月份 #大陸寶鋼 #內銷盤價 #熱軋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全曜財經CMoney主辦2021價值投資年會 1／10登場 11:132021/01/06 財經 《商情》憂供不應求 提振國際鐵礦石走堅 11:082021/01/06 財經 《韓股》韓股一度漲破3,000點 歷來首見 12:162021/01/06 財經 《半導體》美光大漲 南亞科觸2年高價 12:332021/01/06 財經 康健人壽推出 「醫定健康」 定期健康保險 銅板價享百萬保障 13:162021/01/06 財經 新藥開發 懷特血寶拚Q1獲健保給付、痛寶談授權 13:502021/01/06 財經 股價指數期貨贏家專欄－內資控場 台指期有撐 04:102021/01/06 證券．權證 原料漲 人幣升 陸外貿業遭夾擊 04:102021/01/06 產業財經 人幣開年暴走 人行釋放維穩信號 04:102021/01/06 產業財經 美財政部致電關切 紐交所擬恢復評估陸電信三雄摘牌 08:462021/01/06 財經 台積電狂爆攻555元新天價 台股大漲149點 衝15149點新高 09:022021/01/06 財經 財經熱門新聞 被動元件人踩人翻版？PTT股板瘋航運 泡沫快爆炸 - 財經 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 民主黨狂勝華爾街超挫 科技巨頭狂殺 那指期重挫270點 - 財經 EUV生產線擠爆 韓媒：台積電與死敵遭客戶搶貨 恐排隊到年底 - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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