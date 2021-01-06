大陸寶鋼6日晚間開出2月份內銷盤價，全面大漲，每公噸漲300～1,500元人民幣，大於市場預期，此舉，市場預期中鋼將於下周五前開出的2月份內銷盤價漲定了。

寶鋼2月份盤價調漲情況，包括厚板每公噸大漲300元人民幣、熱軋每公噸漲350元人民幣、普冷漲400元人民幣、熱鍍鋅漲700元人民幣、電鍍鋅漲700元、非方向性電磁鋼片漲1,500元人民幣，以上都不含稅。

(工商 )