蘋果執行長庫克（Tim Cook）靠著該公司創紀錄的的總收入，去年一年賺翻了！根據蘋果日前的年度股東委託書顯示，庫克去年的薪酬大增28%，共計約1477萬美元（約台幣4.2億元），是員工中位數的256倍，但還沒把獎勵配股算進去。

綜合外媒報導，庫克本薪為300萬美元，但去年加上薪酬共領1476萬9259美元，與2019年的1155萬5466美元相比，增加了不少。庫克依制度能獲得的激勵性薪酬最高為1200萬美元，而去年他拿到1070萬美元，其他薪酬則超過100萬美元。而與庫克工作有關的費用，包含47萬美元的保全支出、43萬美元的個人旅行支出。

報導指出，保全支出方面，可能是因為庫克之前傳出遭人跟蹤，而蘋果去年已就此獲得保護令。旅行支出方面，蘋果董事會2017年決定基於安全和效率，要求庫克只准坐私人飛機。

至於前述薪酬還不包含股票獎勵，不過蘋果去年9月為鼓勵庫克繼續留任，授予他逾66萬股限制性股票，現在價值約1億美元；去年8月庫克自己則賣出1.317億美元蘋果股票。

值得一提的是，庫克的收入是員工中位數的256倍（2020年為57783美元），比2019年的200倍還高。蘋果公司前五名高管去年的總收入為1.2億美元，比2019年增長了12％

(中時新聞網)