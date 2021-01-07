圖二：德國好水專家BRITA，「好水生財 福芯高照」禮盒組，內含馬利拉濾水壺一個、濾水瓶一個、濾芯共 6芯、「虎杯福來」馬克杯一個，1988 元，滿額 2500 元再贈送和風 4 入碗。（BRITA提供）

後疫情時代，消費者對於居家生活更加講究，對於日常必備的「水」也不將就，德國好水專家BRITA發現，在2020年期間因疫情關係，不論是入門的濾水壺，抑或是更高階的櫥下型淨水系統皆有顯著成長，另外在電商部分也是成長近20％，市佔率來到近90％。

Brita的企劃總監陳祥麟表示，台灣消費者普遍過30歲才會比較注重身體健康議題，故未來也會針對20代的消費者推出相關行銷策略，積極展開對話。另外，由於台灣中南部地區水質偏硬，甚至在台中、高雄等地也有討論水質的社團，從此得知中南部消費者對於水質的重視，再加上今年疫情關係，導致消費者從基本的去除金屬、雜質的功能，躍進到期盼得以阻擋細菌可生飲等級的濾水器，使得整體濾水器相關市場前景一片看好。

因此，今年Brita與台灣傳統宮廟「北港武德宮」的文創團隊一同合作，推出「好水生財,福芯高照」組合，以財神爺坐騎「黑虎大將軍」為主視覺設計禮盒包裝、馬克杯等產品，留下大量象徵虎爺的傳統元素之餘，增添品牌元素，如虎爺頭頂得如元寶般的BRITA濾水器，同時在組合販售期間於家樂福指定地點，也有擲擲筊、扭蛋機等趣味活動吸引消費者的目光。

(中時 )