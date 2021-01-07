盧金足／台中報導
為確保春節期間交通順暢，台中市府建設局6日表示，今年2月3日起至2月26日元宵節期間，除緊急搶修工程及必要的道路養護刨封作業外，禁止於全市各道路範圍挖掘施工。
建設局長陳大田指出，今年農曆春節併同例假日共有7天連續假期，預估從春節至元宵節，台中市將湧入返鄉及觀光人潮，為確保用路安全及交通順暢，建設局依循往例公告禁挖
，請各單位配合。
陳大田表示，秉持春節不打烊精神，若有道路施工、挖掘
、坑洞、公園及園道維護等相關問題，建設局隨時整備待命
。
(中時 )
盧金足／台中報導
為確保春節期間交通順暢，台中市府建設局6日表示，今年2月3日起至2月26日元宵節期間，除緊急搶修工程及必要的道路養護刨封作業外，禁止於全市各道路範圍挖掘施工。
建設局長陳大田指出，今年農曆春節併同例假日共有7天連續假期，預估從春節至元宵節，台中市將湧入返鄉及觀光人潮，為確保用路安全及交通順暢，建設局依循往例公告禁挖
，請各單位配合。
陳大田表示，秉持春節不打烊精神，若有道路施工、挖掘
、坑洞、公園及園道維護等相關問題，建設局隨時整備待命
。
(中時 )
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