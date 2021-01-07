國家通訊傳播委員會(NCC)指出，台灣大(3045)自有品牌手機AMAZING A32特定版內建軟體出現資安疑慮，有逾9萬支手機疑似被植入惡意程式，台灣大回應表示，將會全力協助用戶將手機作業系統升級至最新V2.0版本。

台灣大表示，接獲合作廠商「力平國際公司」通知，由其負責生產製造的「Amazing A32」手機，因強化資安防護需全面召回進行安全性軟體升級，台灣大接獲通報後，將與「力平國際公司」充分合作，全力協助用戶將手機作業系統升級至最新V2.0版本。

台灣大表示，本次「Amazing A32」手機所升級之軟體係採用最新 V2.0版，經送請財團法人電信技術中心(TTC)執行檢測，該手機軟體業經電信技術中心依台灣資通產業標準協會(TAICS)所公布之《智慧型手機系統內建軟體資安標準》及《智慧型手機系統內建軟體資安測試規範》，符合第一級資安檢測項目要求。

台灣大表示，即日起客戶可透過公司網站下載V2.0版更新程式，或可以前往各直營門市(1月8日起可至加盟門市辦理)，由專人協助進行系統程式更新。此外，也會提供專線服務電話，由客服人員協助處理。

台灣大表示，關於此次「Amazing A32」事件，公司收到相關單位通知之後，即主動針對A32手機軟體做檢測，並同步提供電信技術中心檢測，發現有資安疑慮後，已立即主動封鎖海外七個惡意IP，並要求「力平國際」開發新版2.0作業系統，本案因屬檢方及刑事警察局偵辦中之案件，基於偵查不公開原則，公司陸續先以客服致電用戶端協助軟升或更換其他方案機種已達1,337門。

台灣大表示，「Amazing A32」是一款貼牌產品，由台灣大授權台灣廠商「力平國際」使用Amazing商標，該款手機的設計、生產、製造及送驗檢測，皆由「力平國際」負責，台灣大已再次清查「力平國際」所生產的Amazing貼牌手機，僅「Amazing A32」委由大陸廠商華瓏公司代工，因而產生此資安疑慮，其他同品牌Amazing機種都沒有相關問題，且「Amazing A32」當時入關已通過檢驗及取得型式認證後，才再交由台灣大銷售。「Amazing A32」手機係為加速用戶由3G轉4G，於2018年4月4日推出，單機定價為1990元，總計「力平國際」出貨9萬4191支手機，2020年7月5G開台後，因應產品調整，「Amazing A32」手機於台灣大相關通路已全面下架。

截至目前為止，屬於台灣大網內門號且仍持續使用的用戶數僅剩8%(7557人)，以目前台灣大受影響用戶數約200位來計算，占總出貨量約0.21%，但台灣大仍會全力協助「力平國際」宣布全面召回「Amazing A32」進行安全性軟體升級。

(時報資訊)