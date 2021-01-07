美國總統川普支持者不滿選舉結果遊行示威，華盛頓特區國會山莊內外發生衝突事件，外交部表示遺憾，也會繼續密切關注相關發展。

另外，針對哥倫比亞特區實施宵禁，我駐美國代表處已經發佈緊急公告，提醒當地國人提高警覺並注意安全，並避免在宵禁期間外出，代表處將隨時對旅居華府地區的國人提供必要協助。

(中時 )