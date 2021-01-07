川粉闖國會大廈 外交部：遺憾 密切關注相關發展 10:122021/01/07 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普支持者與警方在國會大廈外爆發激烈衝突（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普支持者不滿選舉結果遊行示威，華盛頓特區國會山莊內外發生衝突事件，外交部表示遺憾，也會繼續密切關注相關發展。 另外，針對哥倫比亞特區實施宵禁，我駐美國代表處已經發佈緊急公告，提醒當地國人提高警覺並注意安全，並避免在宵禁期間外出，代表處將隨時對旅居華府地區的國人提供必要協助。 川粉鬧場失控 拜登怒轟形同叛亂 川普喊話川粉：該回家了 為川普而戰 鐵粉恐掀武裝抗命 (中時 ) #美大選 #川普 #外交部 #川粉 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》景氣股飆升 道指與標普500指數同創新高 08:522021/01/07 財經 推特封鎖川普帳號12小時 再犯永久停用 08:462021/01/07 國際 支持者闖入國會大廈 川普籲保持和平 05:362021/01/07 國際 政軍對話 川普出絕招 04:102021/01/07 時論廣場 NBA》柯瑞狂嗆川普：現在你啞口無言了吧 09:462021/01/07 體育 影／川粉暴動 名醫專業剖析川普心態 心驚：萬一反咬台灣 09:072021/01/07 政治 美政治分裂 將躍全球最大風險 04:102021/01/07 全球財經 台積電飆上559元新天價 台股狂漲百點、收復萬五 09:122021/01/07 財經 陳一新》政軍對話 川普出絕招 19:522021/01/06 觀點 美國會重啟總統認證程序 彭斯痛批暴徒：你們沒贏 05:162021/01/07 國際 卸任前再出手 川普禁8款陸App 支付寶入列 04:102021/01/07 全球財經 政治熱門新聞 李遠哲挺萊豬又遭自己超時空打臉 宅神酸爆：說得沒錯 - 政治 蔡政府開放萊豬進口有不能說的秘密？ 林正杰曝2大可能 - 政治 律師喊進口萊豬沒強迫你吃 ？ 網友看了超傻眼 - 政治 李遠哲意外扯出綠營2奇葩 藍委驚呼：20年目睹之怪現象 - 政治 民眾不滿開放萊豬換到輪胎被課重稅 林濁水竟這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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