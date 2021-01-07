1.台積電(2330)：昨外資、投信續買超，加上昨夜ADR連漲五天再創新高，今早股價再寫559元新天價。

2.世紀鋼(9958)：產業面向好，惟短線股價跌多，今早多頭回神、彈升逾3%。

3.第一銅(2009)：期銅連3漲、升至8年高點，加上外資連日買超，帶動今早股價漲逾3%，惟高檔賣壓沉重，盤中翻黑。

4.中鴻(2014)：昨遭三大法人轉賣超11971張，衝擊早盤股價跌近3.5%，回防5日線。

5.怡利電(2497)：上月營收年增36.41%，昨獲外資回補310張，今早挾量攻上漲停。

6.車王電(1533)：昨外資轉買超，加上上月營收年增169.88%，今早股價跳空漲停41.65元。

7.為升(2231)：上月營收年增轉正成長20.74%，今早量增價漲逾5.5%慶歡。

8.鈊象(3293)：上月合併營收年增41.25%，今早股價漲逾4%，收復5日線。

9.穩懋(3105)：匯率傷毛利率，降財測示警，早盤下挫近5%，5日線告失。

10.義隆(2458)：上月營收歷史次高，全年登頂，股價帶量走揚逾2%。

11.達能(3686)：太陽能迴光返照，晨盤反彈衝上漲停價，突破5日、10日、月線。

12.天鈺(4961)：甩注意股陰霾，去年11月每股盈餘1.03元，早盤挾量彈漲近4。

13.陽明(2609)：上月營收年減2.49%，股價續作修正，重跌至25.95元之跌停板。

14.淳安(6283)：車用題材正夯，今早成功突破前高，漲幅超過4%，創2018年10月以來新高價。

15.志聖(2467)：12月營收創歷史第三高，2021年營收、獲利看增，多方發威跳漲停。

16.康舒(6282)：看好智慧電錶、綠色經濟新興事業放量助攻業績，早盤跳漲約5%。

17.日勝生(2547)：看好銀髮宅銷售表現，買盤支撐股價，今早走高2%穩於短均之上。

18.同致(3552)：車電市場好光景，無懼三大法人調節，強勢攻高半根漲停板。

19.欣技(6160)：外資昨回補，早盤多頭續強，拉出第3根漲停，改寫前高。

20.大亞(1609)：民主黨拿下喬州兩席，意味拜登將全面執政，綠能概念拍手，早盤漲逾2%。

21.美利達(9914)：自行車需求續熱，今年獲利有望戰新高，早盤漲逾2%。

22.宏遠證(6015)：外資昨大幅回補，近期股價步步高，早盤放量漲逾4%。

23.亞德客-KY(1590)：去年12月營收創單月新高，訂單看至今年底，早盤漲逾7%，榮登台股7千金。

24.群創(3481)：面板大漲，雙虎Q1料賺逾百億，晨盤彈升2%，拚返5日線。

25.高端疫苗(6547)：新冠疫苗二期臨床正式啟動，產能已就緒，今聞訊大漲5%，重返百元俱樂部。

26.碩禾(3691)：拜登將就任，太陽能股掀慶祝行情，獲外資連4買力挺，晨盤急拉漲停，站回5日線及200元。

27.均豪(5443)：近期股價一路攀高，昨獲外資及自營商翻多買超共1498張，晨盤續揚5%，觸及50元及逾10年高峰。

28.茂迪(6244)：買盤回籠，太陽能族群集體發熱，今放量勁彈7%，一舉收復各短均線。

29.懷特(4108)：旗下新藥開發今年火力全開，投入新冠肺炎治療，激勵晨盤火速攻頂，攻克半年線。

(時報資訊)