人民幣兌美元中間價7日報6.4608元，貶值4個基點。6日中間價6.4604元，6日官方收盤價6.4615元，6日夜盤收報6.464元。

香港信報，中國人民銀行7日指出，為維護銀行體系流動性合理充裕，7日展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購（附賣回）操作。這是人行連續3日展開100億元的逆回購操作。

因7日有1,200億元逆回購到期，實現淨回籠1,100億元。

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(工商 )

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