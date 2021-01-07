人民幣中間價貶4個基點 人行連3日進行逆回購 10:292021/01/07 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價7日報6.4608元，貶值4個基點。6日中間價6.4604元，6日官方收盤價6.4615元，6日夜盤收報6.464元。 香港信報，中國人民銀行7日指出，為維護銀行體系流動性合理充裕，7日展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購（附賣回）操作。這是人行連續3日展開100億元的逆回購操作。 因7日有1,200億元逆回購到期，實現淨回籠1,100億元。 陸港觀盤－春季躁動行情可期 陸股不容小覷 台東春節返鄉專車 15日開賣 (工商 ) #基點 #逆回購 #日展開 #人行 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》興櫃初登場漲幅達3成 聯發國際蜜月行情甜 09:432021/01/07 財經 CMoney2021價值投資年會 1／10登場 04:102021/01/07 證券．權證 貨櫃三雄漲多拉回 後市還有戲 04:102021/01/07 財經要聞 超市購物送到家 全聯雙平台同步上路 家樂福、愛買合作美食外送 04:102021/01/07 時尚消費 1分鐘讀財經》開年後外資最偏愛10檔 台積電領銜 08:162021/01/07 財經 兩岸共打停擺 難查大陸製造商 04:102021/01/07 社會新聞 英變種病毒增至4例 2月續停航 04:102021/01/07 生活新聞 續辦車輛汰換減稅 政院今拍版 04:102021/01/07 財經焦點 天量後... 四大名師點明燈 04:102021/01/07 財經要聞 川普最後命令 封殺陸支付寶等App 04:102021/01/07 焦點要聞 川粉暴動釀死 為何道瓊大漲逾400點創新高？ 08:452021/01/07 財經 財經熱門新聞 貨櫃航運跌 澳洲線開第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 消失74天 馬雲被追殺？美媒驚洩他的行蹤 - 財經 惹毛北京有多慘？澳2產業合計年損1.4兆 - 財經 被動元件人踩人翻版？PTT股板瘋航運 泡沫快爆炸 - 財經 美國擬擴大黑名單瞄準阿里巴巴、騰訊 中概股全面崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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