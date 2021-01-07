河北新冠疫情持續延燒。河北省衛健委今天公告，1月6日0至24時，河北省新增51例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告50例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告1例（為無症狀感染者轉為確診病例）。新增2例境外輸入確診病例。無新增死亡病例，無新增疑似病例。

1月6日0至24時，河北省新增69例本地無症狀感染者，其中石家莊市報告67例，邢台市報告2例。

截至1月6日24時，河北省現有本地確診病例90例（重型5例、普通型84例、輕型1例）、境外輸入確診病例2例（普通型）。累計治癒出院病例367例（含境外輸入34例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例429例、境外輸入病例36例。尚在醫學觀察本地無症狀感染者144例、境外輸入無症狀感染者5例。

由於石家莊成為這波新冠疫情的重災區，石家莊紀檢監察部門發布懲處公告，3名官員因防疫不力被問責，其中包含1名副區長。

1.藁城區政府副區長、區應急指揮部副指揮長馮志強在組織指揮劉家佐村開展疫情防控工作中，安排部署不到位，督促檢查不力，對1月3日該村出現一名核酸檢測陽性村民失控外出就醫問題負主要領導責任，給予馮志強黨內警告處分。

2.藁城區增村鎮行政綜合服務中心主任、劉家佐村包村幹部聶瀟男，在組織安排劉家佐村人員封閉管理過程中，落實疫情防控要求不到位，對1月3日該村出現一名核酸檢測陽性村民失控外出就醫問題負直接責任，給予聶瀟男黨內嚴重警告處分。

3.劉家佐村黨支部書記孫國輝，落實疫情防控工作要求不細緻、不到位，採取措施不及時，對個別外出村民行蹤不掌握，對1月3日該村出現一名核酸檢測陽性村民失控外出就醫問題負直接責任，給予孫國輝黨內嚴重警告處分。

(中時 )