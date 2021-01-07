今年農曆春節連假台鐵東部幹線車票，今日凌晨零時起開放訂購。據台鐵局統計，截至上午9時止，總計完成14萬3646筆、28萬5414張訂票。台鐵局運務處表示，與去年同期相比，首日購票減少約2成，研判疫情影響，旅客以開車為主。完成訂票的旅客，務必於2日內取票，否則將於1月9日上午9時重新釋出。

台鐵局於7日零時起，開放110年春節假期東部幹線對號列車，含：宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線的2月4日至2月17日網路、電話語音及超商訂票。

台鐵局公布截至上午9時止的車票預訂概況。東部幹線，台北往台東，2月9日9時以後至2月11日17時以前，長途自強號座位已售完；台東往台北，2月15日及2月16日，長途自強號座位已售完。其餘中、短途及莒光號，雙向均尚有座位。

南迴線，高雄往返台東的長途各車次自強號，均有座位。其餘日期、時段東部幹線，含北宜、北花、花東、南迴線及跨線各車次仍有座位。

台鐵局加開北花優惠復興號，2月15、16日花蓮往台北5685、5687次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。至於2月9、10日及2月15、16日東線8班實名制列車，將於1月9日零時起開放花東居民訂票。

(中時 )