英國央行(BOE)行長貝利(Bailey)周三指出，不應該在脫歐後為了更好的市場准入，而服從於歐盟的金融服務規則。

歐洲每日交易約60億歐元的股票在本周離開倫敦，為對該金融重鎮的明顯影響。貝利表示，英國不該僅成為歐盟規則的採用者；貝利在國會財政委員會中表示，如果代價太高，將不會去爭取。

英國和歐盟雙方已承諾，就金融業合作的規則將在三月底簽署諒解備忘錄，以在對等基礎上鬆綁准入。英歐在上個月簽署的新貿易協定並未包含金融服務業。

貝利指出，不會接受歐盟新規則，讓銀行業在資本要求上去扣除軟體投資的價值。副行長Woods表示，保險業的償付能力規則也需要修改。

貝利表示，對等性應該是建立在英國監管單位取得與歐盟相類似的產出和結果，而不是完全照文件規定行事，歐盟在其他的司法管轄權也沒有這樣的要求。貝利批評，歐盟似乎想提振一些歐元區競爭力較弱的金融業，而不是想為企業提供更好的金融服務。

貝利更證實，已經有約5000至7000個金融服務業工作職位已經離開英國並前往歐盟，較預期的稍少，但是這個進展還會持續下去。

央行行長並指出，本周的第三次封鎖對於英國經濟的影響，仍難以預估，對脫歐後首周經濟活動大致滿意，並暫時預估脫歐對英國經濟長期影響為損失4%。

(時報資訊)