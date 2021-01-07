河北省成為這波新冠疫情的重災區，新年伊始，短短5天內就新增了234例新冠病毒感染者，石家莊市藁城區增村鎮小果莊村成為全大陸唯一的高風險地區。專家認為，大陸農村地區，成為新冠疫情防控的最薄弱環節。在即將來到的春節假期的人口大遷徙中，大陸各地農村也將面臨自武漢疫情後的最嚴峻考驗。

據河北省衛健委統計：1月2日，河北，新增1例確診病例；1月3日，河北，新增4例確診，13位無症狀感染者；1月4日，河北，新增14例確診，30位無症狀感染者；1月5日，河北，新增20例確診，43位無症狀感染者；1月6日，河北，新增51例本土確診，69位無症狀感染者。

短短5天內，河北省新增了234例新冠病毒感染者（除去部分無症狀轉歸確診病例）而去年新冠疫情在中國大陸各地大規模擴散時，河北省一年才不過339個本地確診病例。河北省234例感染者勾勒出的地理範圍之大，一時間，令人驚慌。

官方公佈的病例行動軌跡可以窺見一二，確診病例的軌跡從1110萬人口的石家莊市擴大到739萬人口的邢台市，石家莊市又處於中國鐵路交通主幹線上，連接著北京、天津、河北、河南、山東、陝西。確診病例遍布大型場所：醫院、商場、集市、酒店等等。

病例的活動聚集時間與發病時間相隔較長，足以說明此次疫情隱匿傳播時間之長，溯源難度加大，讓包括中國疾控中心副主任馮子健在內的一些專家直言，「這不是多點散發，這是多點爆發的疫情」。

據《八點健聞》報導，從去年初的武漢，去年中的北京新發地，以及秋冬以來爆發的幾次地方性疫情，城市一直是疫情的中心。而農村，因為相對稀疏的人口密度，以及與外部世界不算頻密的接觸，曾一度得以幸免。

但這次河北省疫情的爆發，打破了此前的幻象。農村已經成為新冠病毒一個可能的突破口，和防疫的薄弱環節。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友在去年12月的一次會議上曾說，疫情防控最大的挑戰是如何第一時間發現病例，而早期病例若無症狀或者症狀輕微，自我購藥或到私人診所，未能及時發現，疫情可能會很快擴散。

而這恰恰是農村疫情防控中最不利的因素：一來對於農村的村民而言，有頭疼腦熱時，常規的選擇不是去醫院，而是自行服藥，或者就近到鄉村衛生院、衛生室和診所，找鄉村醫生診治。二來農村的診所和醫療機構，具備新冠診斷和識別能力的極少。

陝西省山陽縣衛生健康局副局長徐毓才觀察，村民尤其是老年村民不習慣到大醫院去看病，他們認為冬天的感冒咳嗽都是小問題，習慣到鄉村衛生室和診所就診。而另一方面，這些基層醫療機構的自然條件有限，鄉村醫生的防控意識也參差不齊，容易產生防控漏洞。

徐毓才指出關鍵點，「通常一兩天不見效，就不應該繼續打點滴了。」他說，農村診所醫生偏愛給病人打點滴治療（與收入相關），而在診所打點滴時，個人防護很難做好。於是，當病毒達到鄉村，鄉村衛生室和診所反而成了一個病毒的中轉站，更多的交叉感染在這裡出現，加速了疫情的擴散。

因此，自農村而始的疫情容易「不鳴則已，一鳴驚人」。就如同本次河北疫情一樣，當被發現時，直接越過了疫情的早期階段，進入多點爆發階段。

眼下春節假期將至，大陸農村地區將迎來一次大規模的人口流動，更容易引起疫情爆發。到那時，中國大陸的疫情防控，將迎來自武漢疫情後最為嚴峻的考驗。

(中時 )