美國總統川普視國會認證選舉人團票為最後機會推翻大選、阻止拜登上任，但屢次呼籲副總統彭斯出手，要求他可根據憲法來阻止認證，但此一請求已遭彭斯丟軟釘子拒絕。然而川普對彭斯態度大為改觀，在鼓吹川粉暴動並闖入國會的同時，在推特上怒嗆彭斯根本沒勇氣。

在大選翻盤要求遭拒後，川普對彭斯態度大為改觀，在鼓吹川粉暴動並闖入國會的同時，在推特上怒嗆彭斯根本沒勇氣。

川普6日再次向彭斯喊話，稱「如果彭斯願意與他一同度過難關，我們一定能贏得總統大位；許多州在確認選票時出了錯後才想重新認證，但過程中那些州議員卻不願意如此，不過麥克（指彭斯）可以將選舉人團票送回去的！」稍後又在推特喊話，彭斯要做的就是把選票送回各州，我們就贏了，「做吧，麥克！這是展現勇氣的時機了」。

不過，彭斯早已私下向川普表明，當他在國會主持選舉人團票認證時，他在程序中只是儀式性角色，無獨斷權力可拒絕通過國會認證的票，讓川普對彭斯的不滿一次引爆出來，在推特上怒嗆「彭斯根本沒勇氣保護我們國家與憲法，做他應該做的，讓美國有一次機會修正事實，而非讓詐欺或不正確的大選受到認證。美國需要真相！」，不過此推文已違規而遭推特刪除。

隨後，川粉們也聚集在國會大廈前，並與警方爆發衝突，造成4死、52人遭捕。但一向面對動亂總是呼籲要動用國民兵的川普，這次反而不願出兵，直到彭斯與參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）連繫後，才快速部屬國民兵保護國會，好讓選舉人團票認證程序得以繼續進行。至於為何不是身為三軍統帥的川普下此命令，一名政府官員暗示，川普不想要召集國民兵來對付自己的支持者。

(中時新聞網)