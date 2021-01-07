大立光（3008）7日召開法說會，會中公布去年第四季財報，經結算單季EPS 51.83元，雖創下去年單季新高，惟仍低於前年同期的60.33元，其中匯損1.6億元，帶來的每股獲利影響為1.19元，遠低於市場預期，去年EPS 182.86元也低於前年的210.7元，僅拿到歷史第三高。

大立光指出，因產品組合劣化，再加上匯損1.6億元影響，拖累去年第四季毛利率表現，經結算，第四季營收152.93億元，較前年同期的183.57億元下滑17％。第四季稅後淨利為69.52億元，單季EPS 51.83元，全年稅後盈餘245.29億元，EPS182.86元。第四季毛利率為64.44％，低於去年第三季的65.5％，也低於前年第四季的71.05％，創下2019年第二季以來的新低，全年平均毛利率為66.98％，也低於前年的69.01％，則創下2016年以來的新低。

以產品組合言之，去年第四季出貨產品1千萬畫素佔六至七成，800萬畫素不到一成，2000萬畫素以上佔一至二成，其他佔一至二成。全年的出貨一千萬畫素以上佔五至六成，800萬畫素佔一至二成，二千萬畫素以上產品佔二至三成，其他佔一至二成。

(工商 )