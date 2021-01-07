納諾*-KY公司違反重訊申報 遭處違約金1萬元 16:202021/01/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，對納諾*-KY公司（6495）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，英屬開曼群島商納諾公司（納諾*-KY公司）之子公司於109年11月18日接獲如皋市政府函文通知建廠進度落後已嚴重違反合約約定，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 不怕政策空窗 納智捷開第一槍 舊換新代墊5萬元 珊瑚大亨呂樑鑑欠稅1500萬 看查封人員上門秒繳清 (工商 ) #納諾 #櫃買中心 #申報 #違約金 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電：2021資本支出會創高 04:102021/01/07 產業．科技 歇腳亭132元掛牌興櫃買賣 09:242021/01/07 財經 6日單日貢獻證交稅2.32億 當沖戶成新愛國大戶 04:102021/01/07 財經要聞 喬治亞州參議員決戰 拜登有望完全執政 04:102021/01/07 財經要聞 洛杉磯反口罩團體闖進商場 叫罵「口罩納粹」 12:552021/01/07 國際 廢水染紅虎尾溪 業者罰2千萬停工 04:102021/01/07 社會新聞 峻誠因應反避稅課程 31日登場 04:102021/01/07 投資理財 兩產品給利 懷特衝刺新藥開發 04:102021/01/07 產業．科技 醫管中心之亂／勞動部修法 違反防疫措施恐直接罰僱主 13:472021/01/07 生活 史無前例動員千名警力 兵分72路逮人 香港大規模搜捕53名泛民派人士 04:102021/01/07 焦點要聞 商品盤損抵稅 證明方式三擇一 04:102021/01/07 金融．稅務 財經熱門新聞 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 疫情顛覆美商觀感 紐時：陸提供另一版本自由 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 勝過台積電！小資族抱低調王牌 3天大賺1個月薪水 - 財經 少了台積電！華為面臨緩慢絞殺 任正非救命招被打臉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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