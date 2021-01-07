櫃買中心7日表示，對納諾*-KY公司（6495）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，英屬開曼群島商納諾公司（納諾*-KY公司）之子公司於109年11月18日接獲如皋市政府函文通知建廠進度落後已嚴重違反合約約定，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。

(工商 )