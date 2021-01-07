電信寬頻大廠中磊電子（5388）營運蒸蒸日上，去年第四季營收在睽違11個季度後，重新站上百億關卡，並以105.8億元刷新單季營收新高紀錄。另去年全年營收也以318億元拿下歷史第三高的佳績。

中磊今（7）日公佈12月份營收挺在33.1億元的相對高檔，帶動第四季營收上看105.8億元，創下單季營收新高紀錄，表現較去年第三季的94.6億元，季增12％，亦較前年同期年增11％。2020年全年營收達新台幣361億元，相較前一年營收318億元，年增14％。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、視訊教學、串流娛樂等遠距應用帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級需求。中磊受惠於線上經濟趨勢帶動，去年營收較前一年逆勢成長14％，去年第四季營收更刷新單季營收新高紀錄，表現亮麗。

中磊指出，因應疫情，中磊營運應變得宜，現集團產能包含台灣、蘇州、菲律賓及印度等多元據點，彈性滿足客戶需求。同時，中磊持續強化全球佈局，除深耕既有主力市場外，更積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，電信市佔率持續提升。迎接5G商轉元年，中磊深耕新產品領域如：WiFi 6無線設備、新世代光纖接取設備、DOCSIS 3.1 Cable產品、5G小型基地台、5G CPE、智慧物聯網等加值應用，為整體營運再添動能，成長可期。

(工商 )