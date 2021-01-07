逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:092021/01/07 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，隨外資買盤持續回補，帶動台積電、台達電、日月光投控等權值股持續上攻，台股7日再創15,270點新高，終場收在15,214點，成交值為3,406億元，輪動上由轉機股交棒業績題材股延續元月行情。 類股方面，除鴻家軍加入輪漲架構外，主流類股仍為車用相關題材，包括同致、車王電等，至於操作上配合類股輪動節奏，避免高追殺低，漲幅較大族則群可分批獲利出場。 個股方面，本周納入投資組合的億光，三大產品線帶動2021年營運成長，題材發酵下，後市可望續攻向上。 今日股市備忘錄 《半導體》高點無上限 台積電股價、市值再登峰 (工商 ) #同致 #日月光投控 #車王電 #億光 #台達電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高檔換手 台股爆5,339億天量 04:102021/01/07 財經要聞 台積電飆上559元新天價 台股狂漲百點、收復萬五 09:122021/01/07 財經 搶搭電動特快車！元大電動車N買氣大爆發 11:302021/01/07 財經 高價股風雲湧 嘉澤獲關注 16:202021/01/07 財經 《盤中解析》台積電再踏高 萬五捲土重來 11:082021/01/07 財經 特斯拉前景 分析師警告勿太樂觀 04:102021/01/07 全球財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 13:072021/01/07 財經 外資喊650快成真 台積電飆570元新天價 市值衝破14.7兆 11:142021/01/07 財經 研調：2025年光達市場規模將達29億美元 14:502021/01/07 財經 台積Q1營收 大摩美銀按讚 04:102021/01/07 財經要聞 富采掛牌漲停 市值飆上600億 04:102021/01/07 證券．權證 財經熱門新聞 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 疫情顛覆美商觀感 紐時：陸提供另一版本自由 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 勝過台積電！小資族抱低調王牌 3天大賺1個月薪水 - 財經 少了台積電！華為面臨緩慢絞殺 任正非救命招被打臉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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