啟發投顧分析師楊基政表示，隨外資買盤持續回補，帶動台積電、台達電、日月光投控等權值股持續上攻，台股7日再創15,270點新高，終場收在15,214點，成交值為3,406億元，輪動上由轉機股交棒業績題材股延續元月行情。

類股方面，除鴻家軍加入輪漲架構外，主流類股仍為車用相關題材，包括同致、車王電等，至於操作上配合類股輪動節奏，避免高追殺低，漲幅較大族則群可分批獲利出場。

個股方面，本周納入投資組合的億光，三大產品線帶動2021年營運成長，題材發酵下，後市可望續攻向上。

(工商 )