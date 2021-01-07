高雄市立美術館22日傍晚重新開館，規劃大型露營活動遭質疑有防疫疑慮。高雄市長陳其邁7日指出，高美館有50公頃面積，會採實名制確保安全無虞，但草地音樂會要視規模及人數，評估是否舉辦。

高雄市議員6日質疑，高美館露營活動在疫期間舉辦將有風險，文化局長王文翠及高美館長李玉玲當時承諾，若有1人確診就下台。

「只會更嚴，不會更鬆！」陳其邁表示，活動會依照中央流行疫情指揮中心的規定，市府也要求衛生局等單位針對活動進行盤點。高美館有50公頃面積，露營都在戶外，活動會採實名制，防疫措施會用最嚴格標準。

至於草地音樂會，陳其邁指出，要看人數規模及方式，如果要辦音樂會就要從技術上克服能否落實保持安全社交距離，已責成衛生局就防疫規定及作法盤點，音樂會辦不辦待評估。

王文翠表示，科學防疫才能落實防疫，下台無法對付病毒，維持市民低密度藝文生活是文化局的責任。高美館露營活動限制500頂帳篷，每頂帳篷間距至少3 公尺，符合防疫規定，是低密度的安全藝文活動。

(中時 )