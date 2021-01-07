本週六、週日新竹縣體育場非常熱鬧，攻城獅球團將於1.9~10連續兩天舉辦第二波主題日「小獅童樂會」，現場也規劃豐富周邊活動與更趣味的觀眾互動，讓球迷彷彿來到遊樂世界，期待能吸引各年齡層獅紫軍進場為新竹街口攻城獅應援並一同體驗童年最純真的快樂。活動首日賽事，週六下午15：45場外活動也特別邀請中職最強吉祥物萊恩來到新竹縣體育館和大家一起同樂。

本次活動是職業籃球與職業棒球首次雙獅會，萊恩也特別期待當天可以跟許多孩子們玩在一起，並且也將準備許多禮物贈送給現場民眾，歡迎球迷一起進場來挺P. LEAGUE+職籃賽事，更要相挺新竹街口攻城獅，除了賽前互動遊戲及拍照見面會外，萊恩也特別準備帥氣十足舞蹈表演，要讓現場球迷感受熱鬧氛圍。

搭配「小獅童樂會」主題活動，萊恩也將展現彩繪塗鴉才能，會在現場為孩子們塗鴉彩繪，萊恩表示：「很開心能夠收到新竹街口攻城獅邀請，這是我第一次來到新竹縣體育館參加籃球活動，前幾週只能透過電視轉播觀看，這次能夠親自來到現場，除了要跟大家玩在一起，也開心有機會能感受職籃熱潮。」

(中時 )