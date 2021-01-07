蘇澳區漁會理事長蔡源龍大力推銷漁會今年推出的生鮮禮盒。 （胡健森攝）

快要過農曆新年了，許多人開始為年夜飯備料，要在團圓夜讓家人好好地吃一頓，蘇澳區漁會每年農曆過年前都會推出料好實在且價格優惠的生鮮禮盒，今年也不例外，有漁會掛保證，往年一推出就被秒殺，想要購買的人，今年可得加快手腳。

今年蘇澳區漁會嚴選了白鯧、超大顆北海道干貝、鯖魚片、花枝丸、鮮甜軟絲、鮮凍大白蝦、扁鱈（大比目魚）、絕對沒有用瘦肉精豬肉的飛魚卵香腸等8項生鮮食材，裝成讓人看了就不禁食指大動的「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，即日起開放消費者訂購。

漁會理事長蔡源龍表示，今年推出生鮮禮盒的內裝食材，如果是自行去市場採購，不僅花得錢更多，品質也不會這麼好，但漁會另提供每盒2380元的優惠特價，如果同時訂購兩盒並且是送交同一地點，還可免運費。

蔡源龍笑說，因為禮盒內的生鮮食材都是經過漁會嚴選，想要增量有相當大的難度，因此只能限量2000盒，依照過去的經驗，每年蘇澳區漁會推出的年節禮盒都是被「秒殺」，今年準備的食材內容更好，勢必又會被迅速搶購一空。訂購電話：03-9972808。

(中時 )