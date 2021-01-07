台北市社宅爭議不斷延燒，市長柯文哲7日下午在關渡國中舉行公民電廠啟動記者會時，面對社宅爭議再度回應，議員批他只刪減陽台坪數，但北市社宅的陽台設計到10坪，真的太過分，針對現在提出「8年蓋2萬戶」，是否打臉當年提的「8年5萬戶」柯則閃躲回應說，「大家先不要笑，中央還說要蓋20萬戶。」

柯文哲表示，自己當年反駁對手連勝文「公宅8年5萬戶」做不到，是因為當年沒有實際執政，也不知道困難在哪裡，但現在蓋了才懂，並且實際將蓋公宅、都更分回戶等戶數進行加總，加一加也不到8年2萬戶，但他要大家也不要笑，因為中央還說要蓋20萬戶。

柯文哲也透露，北市的社宅陽台設計也真的太過頭，設計到10坪真的太過分，不過如果每戶陽台僅設計2坪以下，也讓自己覺得很掙扎，社宅不需要蓋出來很難看，所以他認為，目前就是試著在現實與理想之間取得平衡，但財務方面的永續經營，也是自己的重要要求。

針對自償率百分之百的議題，柯文哲也指出，北市的社宅正確講法應該不叫自償率百分之百，因為還有社會局另外編列預的租金補貼需要考量，他說，租金補貼依北市府每年的財政狀況調整，可以靈活運用，他也要求未來社宅方面，都發局跟社會局的帳本必須分開計算，以免有推卸責任的嫌疑。

(中時 )