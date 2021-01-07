台東市更生北路與連航路口7日中午發生車禍，1輛由市區開往縱谷的客運車輛撞上機車。（蔡旻妤攝）

台東市更生北路與連航路口7日中午發生車禍，1輛由市區開往縱谷的客運車輛撞上機車，機車卡在車底，遭拖行約10公尺後停下，所幸騎士未被輾壓，四肢挫傷、意識清楚。客運余姓司機表示，同向機車從慢車道突然左轉彎，他反應不及才撞上，事故原因警方正在釐清中。

從台東市區出發的鼎東客運7日中午11點40分許，在更生北路上行駛，在抵達連航路交叉口時，突然傳出巨響，隨即伴隨尖銳刺耳的煞車聲，嚇壞了附近及路過民眾。只見1名騎士倒在路口，機車則卡在客運車底向前拖行10公尺，客運車輛則在對向車道停下，路面除了留下清晰的煞車痕，騎士安全帽及鞋子也散落在馬路中央。

台東縣消防局獲報後，隨即派救護車趕赴現場，將62歲的男性騎士送醫，騎士到院時意識清醒，警方則在現場處理鑑定事故責任。余姓客運司機表示，他跟機車都是往同方向行駛，一到路口時，機車才突然疑似要左轉彎，而他正在直行，發現時已經閃避不及，所以才撞上。

據了解，更生北路及連航路均為四線道路段，也是警方取締機車二段式左轉的重點路段。

(中時 )