疫情促使全球學校教育轉型，台灣微軟啟動第一期「微軟創新教師培訓家計畫」（MIE），將於2月初遴選出15位經認證的「微軟創新教師培訓家」，在未來一年計畫培訓至少1500位創新教師或教育工作者，透過教師間的教案分享形成教育界的新式交流語言。

根據近期Global Information發表「全球數位教育市場研究報告」顯示，數位教育市場的規模預計將從2020年的84億美元增長到2025年的332億美元。為因應數位教育市場的轉變，「微軟創新教師培訓家計畫」以培訓教師與教育工作者為目標，除了將其實際應用於108課綱外，也讓教師更能了解國外的教育趨勢。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示：「微軟創新教師培訓家計畫」邀集全台各領域的數位創新教師參與，共同推動教師將數位教育工具實際應用於教學場域，並落實教育部所頒佈108課綱，期待可以看見更多創新教案的誕生，並將其推廣至全台K12教育環境中。

第一期微軟「創新教師培訓家計畫」獲得台灣微軟OEM夥伴的支持，包含宏碁、華碩、HP台灣惠普資訊科技及Lenovo等電腦製造商品牌將提供獲證教師軟、硬體教學載具和資源，提供微軟創新教師培訓家未來一年開設培訓課程與推廣教學時使用。

第一期「微軟創新教師培訓家計畫」自2020年12月28日起至2021年1月17日止，開放全台灣不限學科之國小、國中及高中職合格教師(含代理、代課教師、實習教師) 免費報名。有關遴選辦法及報名詳見https：／／aka.ms／MIETP網站。

評選將以兩階段方式進行，教師須在提交之創新教案中展現其如何將數位工具應用於實際教學場域，由台灣微軟OEM夥伴及教育專家溫美玉老師擔任評審委員，最終遴選出15位創新教師加入培訓家課程，並成為「微軟創新教師培訓家」，將創新科技教育的影響力向外傳散。

(中時 )