黨產會認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，全面凍結13億餘元資產。救總會聲請停止執行遭駁，再提起抗告，最高行政法院認為原審仍有尚待調查釐清的法律關係及相關程序，7日廢棄原裁定，發回台北高等行政法院更裁。

黨產會去年9月22日認定救總會為國民黨附隨組織，指救總會除了救助難民，也曾作為政治作戰單位，對大陸喊話心戰、放空飄氣球，運用大量國家資源，並累積許多資本，任務轉變後，卻未將資本還給國家，因此必須追討，遂凍結5億現金及8.6億元不動產。

救總會聲請停止執行，北高行認為原處分只是認定救總會為附隨組織，不會造成難以回復的損害，裁定駁回。救總會提抗告，主張北高行未逐一審究損害如何發生，以及是否難以回復，及是否有急迫性。

最高行認為，黨產會對救總會的處分書只有「主文」，與認定中投等公司為國民黨附隨組織的處分書不同，實際內容是否同時包括其他行政處分，如認定不當取得財產、凍結財產處分等，但這關係救濟程序標的範圍，原審均未調查，即有疏漏，故發回更裁。

(中時 )