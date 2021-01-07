南非衛生部長Zweli Mkhize周四強調，會爭取2月獲得首批新冠肺炎疫苗，計劃未來一年為全國三分之二人口（約4,000萬人）接種疫苗以達群體免疫目標。新變種病毒讓南非周三單日確診數逾2.1萬人創新高，累計確診數近115萬人。

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