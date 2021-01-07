南非拚2月獲得首批新冠肺炎疫苗 22:302021/01/07 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非衛生部長Zweli Mkhize周四強調，會爭取2月獲得首批新冠肺炎疫苗，計劃未來一年為全國三分之二人口（約4,000萬人）接種疫苗以達群體免疫目標。新變種病毒讓南非周三單日確診數逾2.1萬人創新高，累計確診數近115萬人。 大學生逛超市被攔下 莫名接種了新冠疫苗 上海新冠疫苗開打 台胞一視同仁 (工商 ) #全國 #獲得 #新冠肺炎疫苗 #南非 #首批 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國疫苗接種速度 壓不住疫情 22:412021/01/07 財經 高端新冠疫苗 啟動臨床二期 04:102021/01/07 財經要聞 《產業分析》飯店市場「疫」外扭轉 汰換重整潮加速 10:512021/01/07 財經 高風險族疫苗 陸多地打頭陣 04:102021/01/07 焦點新聞 河北新增51例本地新冠確診 劉樂妍爆逃亡潮：國道塞了5公里 15:572021/01/07 娛樂 華航、長榮 2月不飛倫敦 04:102021/01/07 產業．科技 7名新冠肺炎死者有4人是糖友 台灣糖尿病之父：「這件事」太重要 13:132021/01/07 健康 受新冠疫情影響 馬祖海漂垃圾銳減124噸 16:252021/01/07 生活 《生醫股》高端新冠疫苗二期臨床正式啟動 產能已準備好 07:442021/01/07 財經 《金融》中信銀：首季資產配置 股債均衡與多元布局優先 11:082021/01/07 財經 《通信網路》智易2020年獲利拚新高 今年不看淡 15:062021/01/07 財經 財經熱門新聞 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30年前慘事重演可能 - 財經 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 陸煤炭嚴冬需求激增12％ 1國將撿槍 澳希望恐落空 - 要聞 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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