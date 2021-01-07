美國迄周三止為逾500萬人接種首劑疫苗，但住院治療人數持續創新高，累計確診數更升破2,100萬人水準。專家擔心除了死亡人數攀升外，住院人數不斷增加可能令醫療系統崩潰。

「冠狀病毒疾病追蹤計畫」（CTP）資料顯示，周三住院治療新冠肺炎的病患達13萬2,476人創新高。住院人數持續創新高，代表住院人數不斷超過治癒出院人數。

國務院資料顯示包括洛杉磯和聖地牙哥等14個郡的醫院，目前加護病房負荷能力嚴重繃緊。治療品質差會增加死亡人數。

根據路透資料，周三因新冠肺炎死亡達4,008人，等於當天每21.5秒就有一人病死。迄周三止累計死亡36萬1,143人。按普查局評估2020年4月全美約3.32億人口計算，平均大約每920人，就有一人死亡。

美國迄周三止累計確診2,122萬2,798人，為全球最嚴重，是確診數第二高的印度逾兩倍。美國目前每10萬人，就有約470人確診。

美國疫情令其醫療系統負荷力快到崩潰邊緣，因此各州與地方政府用盡一切辦法，加快輝瑞與莫德納等疫苗配送速度，以提高接種人數。

像北卡羅來納州長庫珀（Roy Cooper）周二已調動該州的國民警衛隊，支援疫苗配送速度。他強調需要使用所有資源與每一個人的協助。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料，迄東岸時間周三早上九點止，累計為逾530萬人接種首劑輝瑞或莫德納的疫苗，並向各地配送累計將近1,729萬劑疫苗。美國12月14日開始為民眾接種。

由於美國人口逾3.3億人，政府正考慮把莫德納疫苗濃度稀釋一半，以增加疫苗數量趕快為更多民眾接種。

國家衛生研究所（NIH）與莫德納表示，可能要花兩個月來研究濃度稀釋一半後，疫苗是否還有防護力。

(工商 )