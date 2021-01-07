美國總統川普支持者闖入國會大廈，擬阻止國會認證總統當選人拜登勝選。衝突後4人死亡、52人被捕。針對前CIA副局長驚爆台海最危機時刻是在1月20日，資深媒體人謝寒冰認為，這是不可能的事。

謝寒冰在政論節目《新聞大白話》中表示，台海最危機時刻是在1月18日。資深媒體人謝寒冰卻認為，這是不可能的事。他們中國大陸會趁著美國政權交接時，會出現混亂、攻打台灣這件事，是在為川普催票。他們認為中國大陸3天就可以打下台灣，美國第一艦隊要來救台灣，絕對不止3天，所以美國第一艦隊根本就救不了。問題是3天以後，中國大陸要面對其他國際的政治環境。大國之間的博弈本就不是那麼簡單，不是一個戰爭就可以解決問題。

政大副教授賴岳謙則憂心表示，美駐聯合國大使克拉夫特來台灣，是要做什麼？台灣答不答應？如果答應了以後，接著沒多久，川普就下台了。準總統拜登上台以後，就會像萊豬一樣，不能拿走美國人的利益，你答應的，我都要，但是這個人情你還是欠我的。未來台灣還要拿什麼去補當初押錯寶的後遺症。

媒體人黃暐瀚指出，克拉夫特來台灣，他寧可來拿錢就好，而他來是要增加1月20日台海的混亂，大陸明顯不會打，所以克拉夫特來台要錢是小事，蔡總統也沒辦法阻止他，能阻止或婉拒他，說不方便是高招；擋不住，克拉夫特來了就花錢消災，其實克拉夫特也不是來拿錢，是來增加台海的對立，甚至引發台海可能發生戰爭，就會落入1月20日台海如發生戰爭，但大陸不可能跟台灣打。

(中時新聞網)