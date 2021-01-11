丹寧品牌LEVIS於1999年首度發表LEVIS RED系列，解構經典五袋口牛仔褲，開啟新世代丹寧型格美學。2021年第三度復刻的LEVIS RED系列，秉持原創實驗精神，以摩登「寬酷廓潮」碰撞經典工裝元素，結合永續寒麻纖維材質，打造男、女款下身全新5大版型，以不挑身的寬窄、不同廓型設計，搭配復刻黃標、不規則鷹翅弧線等翻玩品牌標誌性設計，滿足次世代男女多元穿搭風格，1月12日起於限定門市及全台門市販售。

其中，汲取自19世紀工裝概念，男款LEVIS RED褲款除了多口袋、大口袋設計、衣褲調節環，加固縫線等機能元素外，特別強調下身「寬、酷」設計，無論從微寬到極寬版型，均解放男人腿部視覺，巧妙拿捏大腿到小腿褲管斜率，任何身型都能輕鬆駕馭。

LEVIS RED系列雙面工裝丹寧夾克男款，7200元，限量發售。（LEVIS提供）

女款部分，LEVIS RED 女褲則大玩「中性寬闊」，放眼近幾年流行趨勢，Oversized寬鬆時尚已儼然成為潮流顯學。LEVIS RED也一口氣推出五款復古廓型褲款，新舊設計元素的碰撞、加上多處修身心機，讓女孩們輕鬆駕馭又酷又甜的中性穿搭。