在熱鬧歡送2020年後，新的一年開始，香格里拉台北遠東國際大飯店特別與王俠軍所領軍的瓷器品牌「八方新氣」攜手合作，於飯店一樓大廳茶軒推出充滿嶄新寓意與節慶祝福的「新氣下午茶」，由甜點行政主廚法蘭克(Frank Braun)創意變化各式精緻年節甜點，擺放在八方新氣優雅唯美「托福」瓷器作品上，精巧美味又吸睛。

香格里拉台北遠東國際大飯店表示，自即日起至2021年2月28日期間，每日限量10組，需事先訂位，每位1,088元外加一成服務費。而一樓的The Cake Room也同步推出「金牛報喜 極致禮籃」，豐富多樣年節選物還加入八方新氣新年 “牛”轉系列的「迎新」存錢筒，新春送禮的品味首選。

香格里拉台北遠東國際大飯店首次與瓷器品牌八方新氣聯名推出「新氣下午茶」，特別選用八方新氣的「托福」作為下午茶架，外型以象徵虔誠和平的手，溫柔地向上托起滿滿的福氣，也提醒著每個人在悠閒享用下午茶的同時，更要懂得感恩惜福。最特別的是，這件瓷器作品的手臂巧妙設計成花器，多功能的創意與運用，正是八方新氣設計的主要特色，以不設限的想像力打造生活美學。

搭配「托福」造型，甜點行政主廚法蘭克將新春意象融入其中，例如爆竹、金元寶等，共有六款甜點與四款鹹點，十全十美道道精巧，口味上也融合中西，讓人驚喜連連，賓客選用下午茶的咖啡或茶，也可親自體驗多款八方新氣精選茶具，迎接牛年，一起用新氣象「牛」轉乾坤吧。

(中時 )