精密齒輪大廠鈞興-KY因客戶追加訂單強勁，2020年營收報喜，2020年12月合併營收改寫連續兩個月單月新高紀錄；第四季及2020年合併營收分別締造單季、年度新高佳績。鈞興持續看好電動工具、園林工具等主要客戶出貨成長動能，也積極布局電動自行車，對2021年營運審慎樂觀。

鈞興去年第四季營運呈現淡季不淡，12月合併營收近2.7億元，連續2個月營收創單月新高，年成長幅度高達110.01％。2020年第四季合併6.94億元，較2019年同期成長86.17％；2020年累計合併營收20.65億元，也比2019年30.24％，雙雙創歷史新高。

鈞興表示，第四季向來是傳統淡季，去年第四季整體營運表現呈現淡季不淡，甚至出現超越旺季水準。主要受惠於美國房市景氣熱絡，帶動新屋開工需求回升，加上美國政府持續祭出振興經濟方案刺激消費動能，拉升DIY居家裝修消費力道表現，不僅國際電動工具品牌大廠主要客戶急單需求湧現，造就2020年第四季電動工具、園林工具應用客戶訂單出貨比2019年第四季成長，縫紉機及減速機設備客戶訂單也自去年第四季起，持續回溫，推升旗下大陸珠海廠產能稼動率產能高漲，帶動鈞興單月、單季及全年營收全面改寫歷史新高的佳績。

鈞興指出，鈞興擁有齒輪高精密度研發量產能力，可滿足不同產業客戶全工序一站式客製化服務需求。為深化既有客戶合作基礎並擴大接單，以及新客戶、新應用領域開拓等競爭利基，持續朝高精密度、輕量高強度、組合套組等高附加價值產品研發投入，帶動2020年第四季精密五金件、齒輪箱等產品銷售持續放量，目前鈞興也積極拓展自有專利諧波減速器應用工業自動化領域，以及將諧波減速器延伸組合中置電機產品，以布局電動自行車市場商機，有望創造鈞興新一波營運動能。

鈞興表示，鈞興持續看好電動工具、園林工具等主要客戶今年第一季出貨延續去年底成長動能，並針對大陸珠海廠優化生產出貨排程、提升自動化生產效益，以滿足客戶訂單需求。此外，鈞興將於台中市精密機械科技創新園區，設台灣研發中心，目前已取得廠房優先承租權，作為電動自行車中置電機的研發、組裝及測試廠房，目前中置電機仍在研發測試階段，產品預計今年正式推出，為鈞興營運提供持續成長的動能。

(工商 )