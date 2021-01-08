指揮中心初步先增加2500間防疫旅館房間。（指揮中心提供）

春節返國潮預估上看五萬人，但各地方防疫旅館屢屢爆發搶房潮，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前全國防疫旅館共有1.6萬房，近期初步將先增加2500間房間。

自1月15日零時起，返台執行居家檢疫者將實施更嚴格的「一人一戶」新制，碰上春節返鄉，引爆國內防疫旅館「搶床潮」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預估春節約有5萬人返國，考量年節將至，為避免海外國人訂不到防疫旅館有家歸不得，今晚8時起開放1500至2000間集中檢疫場所供海外國人使用。

此外，防疫旅館部分，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，1月4日調查全台防疫旅宿房間數，目前全國各縣市分佈，除了現有的1萬6千間房，近期會再增加2500房，各縣市都還在輔導業者當中，同時積極採用短期使用房間，希望增加各縣市防疫旅館量能。

若到時候防疫旅館不足該怎辦？莊人祥說，盡一切努力，交通部觀光局還在努力，另外的方式就是和其他飯店合作，讓居家檢疫的人住家中，其他家人住飯店，也有提供4000房。再加上防疫旅館、集中檢疫所，目前不會有放鬆機會。

今天就會開放登記集中檢疫所訂房，有沒有經過壓力測試？莊人祥表示，已經致電資訊處處長，有針對這個部分努力，事實上也有不少人在測試我們的網站，都有在進行適當的攻防當中。也可以預期到時會有很多人湧入網站，但要提醒，最後還是要刷卡，還是請大家讓需要的人上網登錄與付費，不要妨害別人。

而昨晚有台商在群組傳照片，認為集中檢疫所太陽春，很像監獄？莊人祥說，提供的房間有的很高級有的比較陽春，但也不可能好的像五星級飯店，都是用以前各部會平常的住宿的場所，本來就不會像五星級飯店，但目前為止很多專案都入住過，防疫上可以確保每個人住宿的安全，若是住一般旅館或是家中，有任何發生症狀，要就醫或是採檢，都需要到外面的醫院由衛生局安排，住進集中檢疫所都有醫護人員採檢。莊人祥說，我們都會盡力地照顧住進集中檢疫所的人。

(中時 )