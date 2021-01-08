據新北市警察局統計，新北市2020年11、12月A1及A2事故較2019年同期增加12.2％，分析主要肇事原因以「轉彎未依規定」、「超速」、「闖紅燈」、「紅燈右轉」、「行人違規」及「酒後駕車」居多。

新店警分局表示，由於今年冬季北部多為有雨天氣，天候不佳的情況下，路面較為濕滑且駕駛視線易受影響，導致事故率略微提升，為有效降低交通事故，新店警分局將針對易肇事交通違規態樣及路段展開為期1周交通大執法。

新北市新店警分局將針對易肇事交通違規態樣及路段展開為期1周交通大執法。（新店警分局提供）

新北市新店警分局將針對易肇事交通違規態樣及路段展開為期1周交通大執法。（新店警分局提供）

新店警分局長余昭俊表示，交通與大眾生活息息相關，為確保民眾出門用路安全，除針對易肇事違規行為加強執法及防制，另2020年已於夜間昏暗路段設置20組太陽能LED警示燈，增加行車辨識度，新店分局將持續檢視轄內易肇事路段，針對不合理道路交通工程，提報相關機關共同研商改善，以營造友善用路環境，務使市民生命及財產損害減少到最低。

(中時 )