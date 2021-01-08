PCB廠—健鼎(3044)及燿華(2367)公布去年12月合併營收，其中健鼎12月合併營收為52.68億元，月增6.8%，燿華12月合併營收15.55億元，較上月減少6.05%。

儘管進入傳統淡季，HDI及記憶體模組需求穩健，健鼎去年12月合併營收初估約52.68億元，月增6.8%，年成長18.8%，累計2020年第4季合併營收為151.09億元，季減3.83%，年成長7.9%，累計2020年合併營收為555.48億元，年成長2%，再創歷史新高。

在新產能部分，大陸地區因疫情控制得宜產銷恢復正常，為因應市場需求，健鼎湖北仙桃三廠新產能預計在2021年第2季末逐步開出，並於今年下半年進入量產。

展望今年第1季，健鼎表示，目前看起來，第1季若無去年第1季疫情狀況，大陸工廠運作將回歸往年輪休不停機，第1季營運可望優於去年同期。

燿華去年12月合併營收15.55億元，較上月減少6.05%，年減16.58%，累計2020年第4季合併營收為46.81億元，季增22.44%，為2020年單季新高，累計2020年合併營收143.87億元，較2019年減少35.82%。

(時報資訊)