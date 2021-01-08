普萊德科技(6263)8日公布去年12月自結合併營收為新台幣1.29億元，較去年同期成長10.56％，成功創下歷年同期次高，去年全年營收12.27億元表現不若前年的13.48億元，呈年減8.97％。

普萊德科技擴大佈局2.5GBASE-T(2.5G)網路通訊設備，將推出工業級雙埠2.5G光纖轉換器系列 (IGT-1205AT,IGT-2205AT)，具備二個SFP光纖插槽，各提供2.5Gbps長距離光纖傳輸，支援光纖介面獨家備援功能，確保長距離高速穩定的網路通訊。普萊德科技指出，本系列產品耐攝氏零下40度至高溫75度寬溫範圍，使網路通訊在嚴苛環境亦能順利運行，利於5G電信網路建設、智慧工廠網路延伸、交通運輸控管應用。

另為促進物聯網應用，普萊德科技創新開發工業級Flat-type扁平式網路設備系列，扁平式超薄機身厚度僅2.5公分，提供磁吸、軌道式和壁掛式安裝，便於架設在狹小環境例如弱電箱，獨創設計已取得多項專利。系列機種包括彩色觸控LCD網管交換器、智慧PoE網管交換器、非網管交換器、彩色觸控LCD路由器，提供第三層靜態路由、2.5Gbps光纖傳輸、Cybersecurity等高階功能，提昇網路佈建彈性和效能，管理者並可運用普萊德智慧化中央網管平台集中管理本系列產品和受電設備，加速智慧家庭、公共網路、大樓自動化、智慧製造等網路基礎建設。

(工商 )