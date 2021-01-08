全球晶圓代工龍頭台積電今(8日) ADR大漲5.03%、收在121.43美元創下歷史新高，同樣激勵台股的台積電股價衝上580元新天價，單周市值激增超過 1.29 兆元，一舉突破15兆元大關。台積電在半導體產業的優異表現，被譽為台灣的護國神山，而前綠委沈富雄也從四個角度來剖析，台積電如何能成為護國神山？

台積電創辦人張忠謀。(本報系資料照)

沈富雄7日在臉書發文回應某企業老闆喊話，要帶領該企業看見台積電方向盤，沈富雄認為，台積電之所以成為護國神山，係有異於其他產業的過人之處，

第一、台積電的方向盤在張忠謀回國之初即已敲定，其後先進製程之精進讓同業看不到車尾燈才是重點，現在某代工企業著手組成Tesla外其他電動車的團隊，應視為複製多年來為蘋果代工組裝的老路，錢是可以再賺一把，成為神山則未必。

第二、台積電需要的是高階工程師，而不是廉價的勞力。當中、美貿易戰轉劇，產業鏈被迫重組，大部份的電子業都紛紛離開中國大陸奔向越南、印尼和印度，但台積電不動如山，它的工廠仍只在中國大陸、美國及最近傳聞的日本。

第三、在中、美兩國惡鬥的過程中，很多產業甚至國家都被迫必需選邊，台積電不是沒有壓力，但沒有華為，訂單很快補上，在川普的壓力下必需去美國設新廠，但大致上，在兩強之間，依然遊刃有餘。他認為，台積電現況是「人有求於我，而不是我有求於人」。

第四、台積電這塊大肥肉有沒有人想購併？從來沒聽說過，大概想吃天鵝肉的人，嘴還沒開就已羞慚滿面了。

沈富雄感嘆，台灣現在受困於被迫選邊，將來擔心被吞，不妨從台積電的身上得到一點啟示，前景未必無光。

護國神山給所護之國的啟示 郭台銘在鴻海研究院的揭幕典禮上說：台灣需要不只一座護國神山，他不見得趕得上台積電，但起碼要看得見它的方向盤。 郭董的雄心，一如往昔值得肯定，但「方向盤」之說，有待商榷，台積電之所以成為護國神山，不在「方向盤」，... 由沈富雄發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)