合歡山上下起雪，許多民眾在天冷下動動手腳，做起大大小小的雪人，玩得很盡興。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

隨著本周寒流水氣充足，8日南投合歡山高海拔山區，降下第一場雪，特別上山追雪的民眾玩得不亦樂乎，有的自拍、有的做起雪人，認為冷得很值得；當地仁愛警分局則呼籲民眾，觀雪過程務必注意自身健康和安全，駕駛車輛應安裝雪鍊。

拜科技之賜，民眾追雪相當專業，特別上山追雪的葉軒良表示，他這幾天一直在觀察氣溫與濕度，認為8日下雪機率非常高，且7日半夜透過合歡山即時攝影機看到已下冰霰，因此決定不能錯過2021年合歡山初雪。

葉軒良8日凌晨4點從台中出發，大約6點半到達翠峰管制站，等候7點的放行，當時管制站的車輛已綿延2公里；經過管制站後，一路上到昆陽道路兩側已看到雪白的冰霰覆蓋在山坡上，花朵與樹枝也都結冰，亮白畫面十分美麗；山上武嶺下起雪，許多民眾在天冷下動動手腳，做起大大小小的雪人，玩得很盡興。

8日並非假日，但上合歡山賞雪的車輛還是非常的多，整體流動尚順暢。公路總局考量雪季路面結冰，武嶺積雪更一度達5公分，恐影響行車安全，8日傍晚已啟動台14甲翠峰至大禹嶺路段封路，9日上午7時視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，提醒民眾計畫前往追雪，務必注意相關資訊。

(中時 )