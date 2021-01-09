愛牠就不要亂丟垃圾餵食牠！雙流森林遊樂區經營有成，遊客愈來愈多，但連帶的垃圾問題也變多，且還出現「野生動物吃廚餘」亂象，近來稀有的食蟹獴頻繁現蹤遊客活動區，林管處擔憂牠們與民眾的距離愈近，受的傷害也就愈大。

「野生動物真的不需要人類的餵食。」林管處指出，野生動物的身體、器官構造都與人類不同，所以人類的食物會對牠們的健康造成很大的傷害，也會降低警覺性，逐漸失去在大自然中生存的本能，進而影響原有的生活型態及食物鏈，除造成生態失衡，還會引發許多問題。

林管處說，也許會有民眾質疑，野生動物這麼可愛，真的會捨不得牠餓到，所以出於好意餵食，應該沒那麼嚴重，但事實就是這麼嚴重，當牠們與人類的距離愈來愈近時，也是宣告牠們離傷害愈來愈近。

林管處舉例，長期生活在溪流旁的珍貴稀有野生動物食蟹獴，近來與其他野生動物頻繁出沒在遊客活動的區域覓食，管處真的很擔心牠們的安危，因此鄭重呼籲民眾不要再亂丟垃圾、廚餘，且這些行為有觸犯「野生動物保育法」之虞，若經查證屬實，是會挨罰的。

林管處強調，走入大自然後與野生動物保持適當的距離，是愛護及保護牠的最好方式，因為每個無惡意的干擾行為，都可能造成野生動物莫大的傷害，別讓自己成為加害者。

(中時 )