中華郵政公司耗資283.5億元的郵政物流園區建置計畫，各棟建物將於預計2021年底陸續完工後啟用，全區預計於2025年起啟用營運。

郵政物流園區占地17.14公頃，規劃興建郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心及工商服務中心等5棟建物。郵政物流中心預估於2021年底完工、郵政資訊中心預估於2022年8月完工、北台灣郵件作業中心及訓練中心預估於2024年6月完工、工商服務預定於2024年底完工，全區預計於2025年起全面啟用營運。

交通部長林佳龍8日前往園區工地視察，表示郵政物流園區於建物量體、促進產業發展等2層面皆可列重大國家建設，期許郵政公司積極轉型，以郵政物流園區進行收封運投作業環節之垂直整合並發展智慧物流、推動跨部會協同作業機制提升通關效率、建構物流生態圈營造產業進駐環境。

林佳龍說，期望郵政物流園區、桃園國際機場、台北港等3園區於物流產業鏈相互支援，協同產業發展，共榮互利。交通部也已支持林口交流道增設南出北入匝道改善方案，當地交通瓶頸將可大幅紓解，未來也會協助地方機關及各相關產業，共同商議解決方案或簡化行政程序，以最大效率協助產業發展。

(中時 )